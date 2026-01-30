Jannik Sinner addio al Career Grand Slam | Alcaraz punta al colpaccio

Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, il tennista italiano si arrende a Novak Djokovic in una partita lunga e combattuta. Il serbo ha avuto la meglio al quinto set, dopo oltre quattro ore di lotta serrata. Ora Djokovic vola in finale, mentre Sinner deve già pensare alle prossime sfide.

Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open. Il vincitore delle ultime due edizioni si arrende di fronte Novak Djokovic al quinto set, al termine di una sfida punto a punto chiusa dal serbo dopo oltre quattro ore di battaglia. 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4, in quattro ore e nove minuti di gioco, il punteggio a favore del 38enne di Belgrado, che torna in finale in uno Slam dopo quasi due anni (da Wimbledon 2024). Dall'altra parte della rete Djokovic troverà Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo domenica andrà a caccia del Career Grand Slam. Nove i precedenti tra il serbo e Alcaraz: Djokovic è avanti 5-4 nei confronti diretti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Carlos Alcaraz si appresta a tornare in campo con un nuovo coach, rinnovando il suo approccio al gioco.

