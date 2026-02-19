Ahi Jannik Sinner ko a Doha e Mensik firma il colpaccio | 7-6 2-6 6-3

Jannik Sinner è uscito sconfitto a Doha, perdendo contro Jakub Mensik in tre set, in un match deciso da un primo set combattuto. La partita si è conclusa con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-3, segnando l’esordio tra i due giocatori. Mensik ha sfruttato al meglio le occasioni, mettendo sotto pressione il campione italiano. La sconfitta di Sinner rappresenta un colpo inatteso nel torneo, mentre il giovane avversario ha conquistato una vittoria importante alla sua prima sfida ufficiale contro un top player.

Colpo di scena nel torneo con l’eliminazione di Jannik Sinner, superato in tre set da Jakub Mensik al loro primo incrocio in carriera. Il ceco si impone con il punteggio di 7-6(3) 2-6 6-3, dimostrando solidità soprattutto nei momenti cruciali dell’incontro. Il giovane talento ceco sorprende l’azzurro al primo confronto diretto, conquistando la semifinale grazie a un servizio incisivo e maggiore lucidità nei passaggi decisivi del match. Il match Il primo set si mantiene in equilibrio fino al tie-break, dove Mensik alza il livello e sfrutta qualche imprecisione di troppo dell’azzurro. Sinner reagisce con autorità nel secondo parziale, dominato 6-2 grazie a una maggiore aggressività da fondo campo e a risposte più efficaci. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ahi Jannik, Sinner ko a Doha e Mensik firma il colpaccio: 7-6 2-6 6-3 Brutta sconfitta per Jannik Sinner a Doha: Jakub Mensik elimina il n.2 ai quartiJannik Sinner ha subito una sconfitta al torneo di Doha, dove Jakub Mensik lo ha eliminato ai quarti di finale. Sinner sorpreso dall’ottimo Mensik: Jannik fuori ai quarti di finale a DohaJannik Sinner ha perso contro Jakub Mensik nei quarti di finale a Doha, a causa di una prestazione molto solida del giovane ceco. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ahi Jannik, Sinner ko a Doha e Mensik firma il colpaccio: 7-6 2-6 6-3. Ahi Jannik, Sinner ko a Doha e Mensik firma il colpaccio: 7-6 2-6 6-3Il ceco sorprende il numero due al mondo al primo confronto diretto grazie a un servizio efficace e maggiore lucidità nei momenti decisivi. Dall’altra parte del tabellone sfida tra Alcaraz e Rublev ... msn.com ATP Doha: altro KO per Sinner, eliminato in tre set da un grande MensikTennis - ATP | Supportato dal servizio, Jakub Mensik mostra il suo miglior livello nel primo e nel terzo parziale. Qualche piccola sbavatura per Jannik Sinner, ma ben più grandi i meriti del ventenne ... ubitennis.com Ahi Jannik, Sinner ko a Doha e Mensik firma il colpaccio: 7-6 2-6 6-3 https://gazzettadelsud.it/p=2173958 - facebook.com facebook