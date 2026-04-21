Ivory cos’è e come funziona il nuovo social network

È stato annunciato il lancio di Ivory, un nuovo social network italiano che punta a offrire contenuti di qualità, spazi di discussione e approfondimenti su vari argomenti. La piattaforma si presenta come un luogo dedicato al confronto e alla condivisione di competenze, con l’obiettivo di differenziarsi dalle altre reti sociali. La sua introduzione mira a creare un ambiente più strutturato e informato, distinguendosi per le sue caratteristiche e funzionalità.

Arriva Ivory, il nuovo social made in Italy incentrato su informazione di qualità, dibattito e competenze. Nato dall’idea di Uel Bertin e Adam Nettles, sarà aperto a tutti dal 30 aprile. Ecco come funziona e come iscriversi. Cos’è Ivory e come iscriversi. La piattaforma nasce per colmare l’assenza di uno spazio online per gli accademici con un contenuto di informazioni più elevato, verificato e sicuro. «Perché limitare questo mondo agli accademici, se possiamo creare un social media popolato da contenuti di qualità e in cui se parlo di qualcosa di interessante non c’è qualcuno a torso nudo con molta più visibilità solo perché il suo contenuto diventa virale e il mio no?», si sono chiesti i fondatori, decidendo così di creare uno spazio aperto a tutti.🔗 Leggi su Lettera43.it

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Cos'è Ivory: il nuovo social europeo

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Ivory, il nuovo social network nato in Italia che favorisce chi è più informato: cosa è e come funziona. Al via dal 30 aprile; Arriva Ivory: il nuovo social italiano che valorizza gli esperti; Ivory: il nuovo social network italiano per contenuti di qualità; Ivory, il social network made in Italy che premia chi si informa davvero.

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