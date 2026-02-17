Vivid Money sfida le banche italiane | conti pagamenti e investimenti per le PMI con IBAN nazionale entro il 2025

Vivid Money ha annunciato che lancerà servizi di conti correnti, pagamenti e investimenti con IBAN italiano entro il 2025, sfidando le banche tradizionali italiane. La società punta a offrire alle piccole e medie imprese un’alternativa più semplice e digitale, riducendo i costi e velocizzando le operazioni finanziarie. In un settore ancora dominato dalle banche storiche, Vivid Money vuole innovare e conquistare una fetta di mercato sempre più ampia.

La Rivoluzione della Tesoreria: Vivid Money Scommette sulle PMI Italiane e Cambia le Regole del Gioco. Un nuovo player sfida le banche tradizionali nel mercato italiano: Vivid Money, la fintech berlinese, punta a rivoluzionare la gestione finanziaria delle piccole e medie imprese con un ecosistema integrato che unisce conti correnti, pagamenti, liquidità e investimenti. L'introduzione dell'IBAN italiano alla fine del 2025 rappresenta un passo fondamentale per superare le difficoltà legate ai conti esteri e conquistare il tessuto imprenditoriale locale. Le Sfide delle PMI Italiane e l'Opportunità di una Gestione Finanziaria Semplificata.