L’Italia ha annunciato la disponibilità a inviare navi militari nello Stretto di Hormuz, con l’obiettivo di tutelare la libertà di navigazione. Tuttavia, questa decisione sarà attuata solo dopo che sarà raggiunta una tregua nella regione. La scelta segue le consultazioni tra il governo e le autorità competenti, senza indicare tempistiche precise per l’intervento. Restano incerte le modalità e le condizioni che porteranno all'invio delle unità navali.

L’Italia è pronta a inviare navi militari nello Stretto di Hormuz per garantire la libertà di navigazione. Tuttavia, l’intervento potrà avvenire solo dopo la fine delle ostilità e previa autorizzazione del Parlamento. È questo il messaggio che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha portato dal vertice dei Volenterosi, tenutosi a Parigi il 17 aprile, dove Francia, Germania, Regno Unito e Italia si sono riuniti per discutere il futuro della rotta marittima più strategica e tra le più rischiose del pianeta. L'obiettivo dell'Italia Dal summit parigino, convocato dal...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Italia pronta a inviare navi a Hormuz, ma solo dopo tregua: il piano del Governo

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