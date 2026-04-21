Italia lontana dai leader sulle pompe di calore | CNA lancia formazione nazionale e accademie

In Europa, l'adozione delle pompe di calore sta crescendo rapidamente, mentre in Italia il ritmo è molto più lento. La CNA ha annunciato l'avvio di programmi di formazione a livello nazionale e accademico per favorire l'utilizzo di questa tecnologia. Le iniziative mirano a incrementare le competenze nel settore e a promuovere l'installazione di pompe di calore nel Paese.

L’Europa accelera sull’adozione delle pompe di calore, mentre l’Italia continua a muoversi a un passo molto più lento. Nei 16 principali Paesi europei, il parco installato è passato da 26,1 milioni di unità nel 2024 a 28,2 milioni nel 2025, con una crescita di circa l’8% in un solo anno: un’espansione che conferma come la pompa di calore stia diventando una tecnologia strutturale nel mix energetico europeo. Secondo un’indagine di EHPA (European Heat Pump Association), Il divario tra i Paesi del Nord e il resto d’Europa resta però marcato: la Norvegia guida con 662 pompe di calore ogni 1.000 abitazioni, seguita da Finlandia (548), Svezia (509) e Danimarca (229).🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Italia lontana dai leader sulle pompe di calore: CNA lancia formazione nazionale e accademie Notizie correlate Pompe di calore: CNA forma 60 esperti per la transizione termicaCNA Milano lancia un piano formativo per 60 nuovi tecnici specializzati nelle pompe di calore, coinvolgendo l’Accademia degli Impiantisti di Busto... Leggi anche: Formazione nella Difesa: dai licei alle accademie militari, le opportunità per i talenti più giovani Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Giorgia la figlia del popolo: presentazione del libro di Italo Bocchino a Firenze; Elezioni Ungheria, da von der Leyen a Macron e Meloni: le reazioni alla vittoria di Magyar; Schlein difende il governo: Non si attacca l’Italia. Poi il colloquio con Conte; Com'è lontano Trump. Patto europeista fra Meloni e Zelensky (di F. Olivo). La Finale della Coppa Italia 2025 2026 lontana dallo Stadio Olimpico Potrebbe essere, se il match fosse tra Atalanta e Como: le ultime... #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Finale #CoppaItalia #StadioOlimpico #Atalanta #Como - facebook.com facebook La Finale della Coppa Italia 2025 2026 lontana dallo Stadio Olimpico Potrebbe essere, se il match fosse tra Atalanta e Como: le ultime... #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Finale #CoppaItalia #StadioOlimpico #Atalanta #Como x.com