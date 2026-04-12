Premi Olio delle Sirene a Sorrento | alleanza strategica per il rilancio del settore in Italia

A Sorrento si è svolta la cerimonia del Premio Olio delle Sirene, promosso da Roberto Dante Cogliandro e Nino Apreda, rispettivamente presidente e segretario di EWS, European Workshop Sorrento. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore dell’olio d’oliva, con l’obiettivo di rafforzare le collaborazioni e favorire il rilancio del comparto in Italia. La manifestazione si è concentrata sulla creazione di un’alleanza strategica tra gli operatori del settore.

Una grande alleanza per l’olio: è questo l’obiettivo di promotori e protagonisti del Premio Olio delle Sirene organizzata da Roberto Dante Cogliandro e Nino Apreda, presidente e segretario di EWS, European Workshop Sorrento. Una tavola rotonda a Villa Zagara a Sorrento ha aperto la due giorni conclusiva dell’evento ha visto protagonisti i presidenti delle IGP italiane – Fabrizio Filippi Toscana, Maria Francesca di Martino Puglia, Massimino Magliocchi Calabria, Gaetano Agostini Marche, Sabino Basso Campania, David Granieri Lazio (olio di Roma) e il delegato Igp Sicilia Giosuè Catania – insieme agli organizzatori del Premio Olio delle Sirene e ai parlamentari Annarita Patriarca e Marco Cerreto.🔗 Leggi su Ildenaro.it Il Premio Olio delle Sirene a Sorrento: una alleanza strategica per il rilancio degli oli extravergini di oliva in ItaliaUna grande alleanza per l’olio: è questo l’obiettivo di promotori e protagonisti del Premio Olio delle Sirene organizzata da Roberto Dante Cogliandro... Premio Internazionale Olio delle Sirene, Sorrento crocevia dell’extravergine tra Italia e CroaziaSorrento si prepara a diventare, il 10 e 11 aprile, la capitale mediterranea dell’olio extravergine di oliva con la II edizione del Premio...