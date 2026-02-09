Piano Mattei Bernini in Kenya inaugura sede della fondazione Med-Or

La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha aperto ufficialmente la nuova sede della fondazione Med-Or a Nairobi. L’evento si è svolto questa mattina, con la ministra che ha tagliato il nastro davanti a un gruppo di rappresentanti locali e italiani. Bernini ha sottolineato l’importanza di rafforzare i legami tra Italia e Africa attraverso progetti concreti. La sede sarà un punto di riferimento per le iniziative italiane in Kenya e nel continente.

NAIROBI, 09 FEB – La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha inaugurato la sede di Med-Or Italian Foundation for Africa, a Nairobi. Quello in Kenya è il primo ufficio aperto all'estero dalla fondazione e stabilirà una presenza diretta in tutto il continente africano. Ha elogiato l'apertura della sede di Med-Or come un tassello importante nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa promosso dal governo Meloni. La ministra ha poi presenziato alla firma di un protocollo d'intesa tra Med-Or e il ministero della Pesca del Kenya, che potrà favorire progetti di blue economy, anche in ambito Piano Mattei.

