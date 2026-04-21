Italia ha perso un elemento fondamentale | il calcio è molto più del solo segnare

Da napolipiu.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia sta affrontando una fase di difficoltà nel mondo del calcio, un settore che da sempre rappresenta una delle sue passioni più radicate. Recentemente, si è assistito a un dibattito acceso tra addetti ai lavori e tifosi riguardo alle sfide che il calcio nazionale deve affrontare. Tra i vari aspetti discussi, si sottolinea come il calcio non sia solo una questione di goal, ma coinvolga molte altre componenti che ne definiscono il valore complessivo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il tecnico Carlo Ancelotti ha recentemente analizzato la crisi del calcio italiano in un’intervista a Il Giornale. Secondo Ancelotti, il calcio italiano ha perso il “ritmo” e avverte che gli Azzurri devono recuperare i difensori, poiché il gioco “non riguarda solo il segnare più gol dell’avversario”. Gli Azzurri non si sono qualificati ai Mondiali per la terza volta consecutiva e nessun club di Serie A parteciperà alle semifinali delle coppe europee di quest’anno. Qui, Ancelotti analizza il divario tra il calcio di Serie A e le competizioni di Champions League.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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