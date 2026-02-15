Comolli a Dazn | La Juve ha perso i tre punti ma il calcio italiano molto di più Ai tifosi dico questo
Comolli ha commentato su Dazn che la Juventus ha perso i tre punti a causa di un errore arbitrale durante la partita contro l’Inter. La decisione di espellere Kalulu ha scatenato molte discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, evidenziando una delle tante situazioni che influenzano il calcio italiano. Durante il post partita, l’osservatore ha sottolineato come queste situazioni possano cambiare il corso di una partita e coinvolgere tutto il movimento.
Comolli nel post partita di Inter Juve ha parlato ai microfoni di Dazn soffermandosi sull’errore arbitrale di La Penna sull’espulsione di Kalulu. Le polemiche su Inter Juve non sono destinate a fermarsi. Nel post partita della sfida di San Siro Comolli ai microfoni di Dazn ha parlato del rosso a Kalulu e non solo. ESPULSIONE KALULU – « Penso che la Juventus abbia perso i tre punti, ma il calcio italiano molto di più. E’ stata una vera ingiustizia quanto visto in campo ». QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE MESSAGGIO AI TIFOSI – « Il messaggio prima ai tifosi ci dispiace perché non abbiamo potuto batterci alla pari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Conferenza stampa Comolli post Inter Juve: «Stasera non abbiamo potuto giocare a calcio. Abbiamo perso 3 punti noi ma il calcio italiano ha perso credibilità!»
Conceicao dopo la vittoria della Juve contro il Benfica: «Molto felice di essere tornato. Ai tifosi dico una cosa» – FOTO
Conceicao, dopo la vittoria della Juventus contro il Benfica, ha condiviso sui social la sua gioia per il ritorno in campo e il successo della squadra.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Boga a Dazn: 'A Nizza mangiavo poco e ho perso peso. La Juventus mi ha salvato' CHIAMATA JUVE Molte emozioni, non ho realizzato, solo quando ho firmato ho detto: sì sono qua. Ringrazio ogni mattina di essere qua, dopo le cose che sono successe a facebook