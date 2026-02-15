Comolli a Dazn | La Juve ha perso i tre punti ma il calcio italiano molto di più Ai tifosi dico questo

Comolli ha commentato su Dazn che la Juventus ha perso i tre punti a causa di un errore arbitrale durante la partita contro l’Inter. La decisione di espellere Kalulu ha scatenato molte discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, evidenziando una delle tante situazioni che influenzano il calcio italiano. Durante il post partita, l’osservatore ha sottolineato come queste situazioni possano cambiare il corso di una partita e coinvolgere tutto il movimento.