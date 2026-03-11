La Camera ha approvato una risoluzione di maggioranza riguardante la crisi in Medio Oriente, con riferimenti all’Iran e al ruolo del Consiglio europeo. La presidente del Consiglio ha affermato che l’Italia non è in guerra, ma ha sottolineato l’importanza di mantenere l’unità nazionale in un momento di tensione internazionale. La discussione si è svolta dopo giorni di polemiche politiche e pressioni delle opposizioni.

Dopo giorni di polemiche politiche e pressioni delle opposizioni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta oggi in Parlamento per riferire sulla crisi in Medio Oriente seguita all’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Le comunicazioni della premier si sono svolte prima al Senato e poi alla Camera, con un lungo dibattito parlamentare e la replica finale della presidente del Consiglio. L’Aula della Camera dei Deputati ha ufficialmente espresso il proprio sostegno alla linea politica del governo guidato da Giorgia Meloni attraverso l’approvazione della risoluzione di maggioranza. Il voto è giunto al termine... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Crisi Medio Oriente, via libera della Camera a risoluzione di maggioranza su Iran e Consiglio Ue. Meloni: "Italia non è in guerra, ma serve unità nazionale"

