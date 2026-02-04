Presa in pieno Lancia una sedia dalla finestra della scuola | dramma in Italia

Una studentessa è rimasta ferita questa mattina in una scuola superiore della Liguria. La ragazza è stata colpita da una sedia lanciata da una finestra. La polizia ha già avviato le indagini per capire cosa sia successo e chi abbia lanciato l’oggetto. La scuola è stata messa sotto shock, mentre gli studenti e il personale cercano di riprendere le normali attività.

Momenti di paura in una scuola superiore della Liguria, dove una studentessa è rimasta ferita dopo essere stata colpita da una sedia lanciata da una finestra. L'episodio si è verificato martedì mattina all'interno dell'istituto Capellini-Sauro di La Spezia. La giovane è stata soccorsa e trasferita in pronto soccorso per gli accertamenti. La situazione, secondo quanto ricostruito finora, ha generato allarme tra compagni e personale scolastico, ma le condizioni della ragazza non risultano gravi. La Spezia, sedia lanciata da una finestra: cosa è accaduto. In base alle prime informazioni disponibili, la sedia sarebbe stata lanciata da una finestra situata al primo piano dell'edificio scolastico.

