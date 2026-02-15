Basket in carrozzina San Valentino da urlo | i ragazzi di Panormus travolgono Lupiae 68-44

Il match di Serie B di basket in carrozzina tra Panormus e Lupiae si è concluso con una vittoria schiacciante dei padroni di casa, che hanno conquistato il pubblico con un punteggio di 68-44. La partita di ieri, 14 febbraio, ha portato una ventata di entusiasmo tra i tifosi palermitani, che hanno festeggiato il risultato in un giorno speciale come San Valentino.

Nel campionato nazionale di Serie B di basket in carrozzina, la sfida disputata ieri, 14 febbraio, ha regalato emozioni e dolcezza ai tifosi palermitani. I Ragazzi di Panormus hanno dominato il Lupiae Team Salento, vincendo con un netto 68-44, toccando nel corso della gara anche il +30 di vantaggio. L’avvio della partita è stato leggermente contratto: nei primi cinque minuti, I Ragazzi di Panormus appaiono un po’ sconcentrati, ma appena trovata la giusta intensità, la squadra palermitana prende in mano le redini del gioco. I leccesi, dal secondo quarto in poi, si trovano a dover inseguire senza mai riuscire a ridurre lo svantaggio.🔗 Leggi su Palermotoday.it Basket in carrozzina, I Ragazzi di Panormus dominano il derby: Cus Catania battuto 59-32 al Palamangano I Ragazzi di Panormus si impongono nel derby di basket in carrozzina, battendo il Cus Catania 59-32 al Palamangano. Serie B basket in carrozzina, i Ragazzi di Panormus corsari a Lecce: vittoria pesante a Lecce I Ragazzi di Panormus hanno inaugurato il 2026 con una vittoria importante in Serie B basket in carrozzina, sconfiggendo il Lupiae Team Salento a Lecce con il punteggio di 51-44. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Basket in carrozzina: Cantù ai quarti di Champions Cup; Rimini, domenica di basket in carrozzina: doppia sfida per la capolista NTS Informatica; Basket in carrozzina. Riviera, la cavalcata continua; Basket in Carrozzina: Rinviata Bergamo-Asinara, le altre in campo sabato. Basket in carrozzina: serie A c'è un rinvio ma le altre giocano a San ValentinoSalta la trasferta di Asinara Wawes a Bergamo per l’emergenza meteo. Alle 15.30 su Youtube Italbasket il match tra Dinamo Lab Banco e Reggio Calabria Bic. pianetabasket.com Basket in Carrozzina – La presentazione del 12°turno di campionatoSabato 14 febbraio riprende il massimo campionato di pallacanestro in carrozzina con la giornata numero 12 di stagione regolare, la terza del girone di ... basketinside.com Tevere in piena, sole..niente figli intorno. altro che San Valentino facebook