Basket in carrozzina San Valentino da urlo | i ragazzi di Panormus travolgono Lupiae 68-44

Da palermotoday.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match di Serie B di basket in carrozzina tra Panormus e Lupiae si è concluso con una vittoria schiacciante dei padroni di casa, che hanno conquistato il pubblico con un punteggio di 68-44. La partita di ieri, 14 febbraio, ha portato una ventata di entusiasmo tra i tifosi palermitani, che hanno festeggiato il risultato in un giorno speciale come San Valentino.

Nel campionato nazionale di Serie B di basket in carrozzina, la sfida disputata ieri, 14 febbraio, ha regalato emozioni e dolcezza ai tifosi palermitani. I Ragazzi di Panormus hanno dominato il Lupiae Team Salento, vincendo con un netto 68-44, toccando nel corso della gara anche il +30 di vantaggio. L’avvio della partita è stato leggermente contratto: nei primi cinque minuti, I Ragazzi di Panormus appaiono un po’ sconcentrati, ma appena trovata la giusta intensità, la squadra palermitana prende in mano le redini del gioco. I leccesi, dal secondo quarto in poi, si trovano a dover inseguire senza mai riuscire a ridurre lo svantaggio.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Basket in carrozzina, I Ragazzi di Panormus dominano il derby: Cus Catania battuto 59-32 al Palamangano

I Ragazzi di Panormus si impongono nel derby di basket in carrozzina, battendo il Cus Catania 59-32 al Palamangano.

Serie B basket in carrozzina, i Ragazzi di Panormus corsari a Lecce: vittoria pesante a Lecce

I Ragazzi di Panormus hanno inaugurato il 2026 con una vittoria importante in Serie B basket in carrozzina, sconfiggendo il Lupiae Team Salento a Lecce con il punteggio di 51-44.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Basket in carrozzina: Cantù ai quarti di Champions Cup; Rimini, domenica di basket in carrozzina: doppia sfida per la capolista NTS Informatica; Basket in carrozzina. Riviera, la cavalcata continua; Basket in Carrozzina: Rinviata Bergamo-Asinara, le altre in campo sabato.

Basket in carrozzina: serie A c'è un rinvio ma le altre giocano a San ValentinoSalta la trasferta di Asinara Wawes a Bergamo per l’emergenza meteo. Alle 15.30 su Youtube Italbasket il match tra Dinamo Lab Banco e Reggio Calabria Bic. pianetabasket.com

basket in carrozzina sanBasket in Carrozzina – La presentazione del 12°turno di campionatoSabato 14 febbraio riprende il massimo campionato di pallacanestro in carrozzina con la giornata numero 12 di stagione regolare, la terza del girone di ... basketinside.com