L’Istituto Bellisario ha vinto un bando regionale destinato a finanziare un progetto che coinvolge un viaggio a Vienna e Mauthausen. Il progetto prevede visite guidate e attività legate alla memoria storica. Saranno utilizzate immagini e contenuti sui social, con particolare attenzione all’uso etico dei materiali. La partecipazione è rivolta a studenti e coinvolge diverse scuole della regione.

"Viaggi della memoria" e uso “etico” di immagini e social, l’Istituto Bellisario si aggiudica un bando regionale. Primo terreno d’azione sarà un viaggio a Vienna e Mauthausen. I dettagli in una nota della scuola. L’istituto superiore inzaghese si è classificato al primo posto nella graduatoria dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia dedicata ai "Viaggi nella memoria". Nel percorso, intitolato nello specifico "Oltre l’immagine. Educare allo sguardo e alla responsabilità per una cittadinanza consapevole", la scuola ha ottenuto un punteggio di 89 e il contributo massimo previsto, 15mila euro, che finanzierà viaggio e attività preparatorie.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Istituto Bellisario. Viaggio a Vienna e Mauthausen

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