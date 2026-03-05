Inzago studenti in presidio all’istituto Bellisario | Regole e divieti che uccidono socializzazione e libertà

A Inzago, studenti dell’istituto Marisa Bellisario hanno organizzato un presidio e una manifestazione per esprimere il loro dissenso contro alcune regole e divieti adottati dalla scuola. La protesta si è svolta oggi davanti alla scuola, che accoglie circa mille studenti, con gli studenti che hanno dichiarato di sentirsi limitati nella socializzazione e nella libertà personale.

Inzago (Milano), 5 marzo 2026 – " Regole e divieti che uccidono la socializzazione e la dignità, adesso vogliamo essere ascoltati", picchetto e manifestazione all'istituto d'istruzione superiore Marisa Bellisario, storica scuola superiore che ospita quasi un migliaio di studenti. Al centro dell'iniziativa, che ha avuto l'adesione della quasi totalità degli studenti, il braccio di ferro da tempo in corso con il preside Gustavo Matassa, da diversi anni ai vertici dell'Istituto. Nel mirino degli studenti la limitazione dell'uso degli spazi scolastici durante gli intervalli, una sostanziale stretta alla libertà di movimento all'interno dell'istituto, alcune questioni a latere, come una direttiva che imporrebbe di denunciare chi fuma nei bagni e il contingentamento delle forniture di carta igienica.