Presidio all’istituto Bellisario di Inzago la protesta degli studenti
Alle otto del mattino, gli studenti si sono radunati davanti all’istituto Bellisario di Inzago per una protesta. Hanno allestito un presidio sul piazzale, con uno striscione, musica e alcuni hanno acceso dei fumogeni. La manifestazione ha coinvolto un gruppo di studenti che ha deciso di esprimere il proprio dissenso in modo visibile e rumoroso.
Picchetto alle 8 del mattino, presidio sul piazzale, striscione, musica e anche qualche fumogeno. Inutile il tentativo di intervento del preside Matassa Picchetto alle 8 del mattino, presidio sul piazzale, striscione, musica e anche qualche fumogeno. Inutile il tentativo di intervento del preside Matassa Una casa dove qualcuno ha appena smesso di piangere e ha ricominciato a ridere: questo è ciò che si prova quando si legge Vita e peccati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Inzago, studenti in presidio all’istituto Bellisario: “Regole e divieti che uccidono socializzazione e libertà”Inzago (Milano), 5 marzo 2026 – “Regole e divieti che uccidono la socializzazione e la dignità, adesso vogliamo essere ascoltati”, picchetto e...
Riscaldamenti ko a Palermo: la protesta degli studenti ferma le lezioni in un istituto del centro storicoA Palermo, un guasto agli impianti di riscaldamento di una scuola segnalato già a dicembre ha innescato la protesta degli studenti, risolta solo dopo...