Alle otto del mattino, gli studenti si sono radunati davanti all’istituto Bellisario di Inzago per una protesta. Hanno allestito un presidio sul piazzale, con uno striscione, musica e alcuni hanno acceso dei fumogeni. La manifestazione ha coinvolto un gruppo di studenti che ha deciso di esprimere il proprio dissenso in modo visibile e rumoroso.

Picchetto alle 8 del mattino, presidio sul piazzale, striscione, musica e anche qualche fumogeno. Inutile il tentativo di intervento del preside Matassa Picchetto alle 8 del mattino, presidio sul piazzale, striscione, musica e anche qualche fumogeno. Inutile il tentativo di intervento del preside Matassa Una casa dove qualcuno ha appena smesso di piangere e ha ricominciato a ridere: questo è ciò che si prova quando si legge Vita e peccati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Presidio all’istituto Bellisario di Inzago, la protesta degli studenti

Inzago, studenti in presidio all’istituto Bellisario: “Regole e divieti che uccidono socializzazione e libertà”Inzago (Milano), 5 marzo 2026 – “Regole e divieti che uccidono la socializzazione e la dignità, adesso vogliamo essere ascoltati”, picchetto e...

Riscaldamenti ko a Palermo: la protesta degli studenti ferma le lezioni in un istituto del centro storicoA Palermo, un guasto agli impianti di riscaldamento di una scuola segnalato già a dicembre ha innescato la protesta degli studenti, risolta solo dopo...