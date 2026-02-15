I dati Istat sul divario educativo | Italia penultima nell’Unione per laureati ecco i numeri del 2024

L’Istat ha reso noti i dati sul divario educativo in Italia nel 2024, evidenziando come il Paese abbia il secondo tasso più basso di laureati in Europa, con solo il 31,6% della popolazione adulta che ha conseguito un titolo universitario. Questa situazione si traduce in un ritardo di 12,4 punti rispetto alla media europea, che si ferma al 44%. Un dato interessante riguarda invece la scuola: l’Italia registra un tasso di abbandono scolastico del 13,5%, sotto la media continentale del 14,9%. In alcune regioni, come la Calabria e la Sicilia, la percentuale di studenti che abbandon

L'Italia è penultima in Europa per laureati (31,6%), distaccata di 12,4 punti dalla media UE. Tuttavia, batte l'Europa sugli abbandoni scolastici: il tasso scende al 13,5% contro il 14,9% continentale. Le donne italiane trainano l'alta formazione con un vantaggio record di 13,5 punti sugli uomini. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Laureati, occupazione all’84,7% ma l’Italia resta sotto la media europea. Il divario Nord-Mezzogiorno scende a 11 punti. Donne più istruite ma con 20 punti in meno. I dati ISTAT

Più incidenti, meno mortali. Ecco i dati Istat del 2024

I dati Istat del 2024 ci mostrano un paradosso: più incidenti, ma meno mortali.

