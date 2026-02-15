I dati Istat sul divario educativo | Italia penultima nell’Unione per laureati ecco i numeri del 2024

L’Istat ha reso noti i dati sul divario educativo in Italia nel 2024, evidenziando come il Paese abbia il secondo tasso più basso di laureati in Europa, con solo il 31,6% della popolazione adulta che ha conseguito un titolo universitario. Questa situazione si traduce in un ritardo di 12,4 punti rispetto alla media europea, che si ferma al 44%. Un dato interessante riguarda invece la scuola: l’Italia registra un tasso di abbandono scolastico del 13,5%, sotto la media continentale del 14,9%. In alcune regioni, come la Calabria e la Sicilia, la percentuale di studenti che abbandon