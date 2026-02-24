TFA sostegno Indire in fase di avvio 30mila nuovi specializzati | dall’Infanzia alla secondaria di II grado I numeri

Il TFA sostegno Indire è partito, portando alla specializzazione oltre 30 mila docenti, tra cui insegnanti di scuola primaria e secondaria di secondo grado. La causa di questa crescita riguarda i nuovi percorsi formativi messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che hanno permesso a molti di ottenere le certificazioni necessarie. Più di 18 mila di questi insegnanti hanno già concluso con successo il percorso. La domanda di specializzazione continua a salire.

Oltre 18 mila docenti di sostegno hanno conseguito la specializzazione attraverso i nuovi percorsi attivati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Lo ha riferito la sottosegretaria Paola Frassinetti intervenendo in Commissione Istruzione alla Camera, indicando in 18.137 gli insegnanti che hanno completato il percorso e che potranno ora inserirsi nelle graduatorie provinciali per le supplenze e partecipare ai concorsi per l’immissione in ruolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nuovi corsi sostegno Indire/Università, Frassinetti: “Aumenta il numero di docenti specializzati, secondo ciclo per 60mila posti”. [VIDEO]In un contesto scolastico sempre più attento all'inclusione, la formazione degli insegnanti di sostegno rappresenta una priorità.

Secondo ciclo INDIRE sostegno al via, per 60.000 docenti con tre anni di servizio e specializzati estero. Nuovi REQUISITI DI ACCESSOÈ arrivato il via al secondo ciclo dei percorsi IndireUniversità per il sostegno, con il sostegno di 60.

