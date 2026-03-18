Progetto paternità consapevole dall’Iss 8 consigli per coinvolgimento attivo

L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un documento con otto consigli rivolti ai padri per favorire un coinvolgimento attivo nella cura dei figli fin dai primi giorni di vita. Il progetto mira a promuovere un ruolo più presente e consapevole dei papà, offrendo indicazioni pratiche per sostenere il rapporto con i bambini fin dalle prime settimane. Il focus è sull'importanza di un coinvolgimento precoce e costante.

(Adnkronos) – Papà che si prendono cura di figli e figlie e lo fanno fin dai primi momenti dalla nascita, in maniera concreta ed empatica: sono i cardini del progetto europeo '4E-Parent', coordinato dall'Istituto superiore di sanità che in occasione della Festa del papà propone 8 consigli legati proprio ai risultati del progetto. Un coinvolgimento dei padri nella genitorialità – sottolineano gli esperti e le esperte – ha esiti positivi per lo sviluppo cognitivo, sociale e affettivo dei bambini e delle bambine, crea fin dall'inizio un forte legame affettivo, migliora la salute psico-fisica di figli e figlie e della madre, contribuisce alla parità fra uomini e donne e al contrasto alla violenza domestica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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