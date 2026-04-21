Un soldato israeliano è stato condannato a 30 giorni di carcere e rimosso dal servizio di combattimento dopo aver distrutto una statua di Gesù nel sud del Libano. La decisione è stata presa in risposta a una promessa fatta dal ministro degli Esteri del paese, che aveva annunciato provvedimenti contro l’episodio. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra le forze armate e la gestione di incidenti di questo tipo.

Il ministro degli Esteri di Israele Gideon Sàar aveva promesso provvedimenti: sono presto arrivati. Il soldato dell’ Idf che ha distrutto una statua di Gesù nel sud del Libano è stato condannato a 30 giorni di carcere ed è stato rimosso dal servizio di combattimento. Stessa sorte per il suo commilitone che lo filmava mentre con un martello colpiva l’icona. L’indagine interna si è conclusa lunedì sera rivelando che il fatto è stato compiuto nell’ambito di un’operazione nel villaggio cristiano di Debel, nel Libano meridionale. Mentre il soldato colpiva la statua di Gesù crocifisso erano presenti altri sei militari israeliani che non sono intervenuti per fermarlo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele, un mese di carcere per il soldato che ha distrutto la statua di Gesù in Libano

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