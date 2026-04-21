Israele profana la statua di Gesù e straccia la tregua con il Libano

Durante un'operazione nel sud di uno stato, un soldato dell'IDF ha danneggiato con un martello una statua rappresentante Gesù. La scena ha suscitato reazioni, tra cui quella del patriarca latino che ha espresso la propria indignazione. Nel frattempo, le autorità locali hanno annunciato la fine di un'eventuale tregua con il Libano, in un momento di tensione crescente nella regione.

Ha suscitato sgomento e indignazione l’immagine di un soldato israeliano che prende a martellate la testa di una statua di Gesù crocifisso nel Sud del Libano. E, come se non bastasse, Israele ha rotto la tregua nel Paese dei cedri. La foto che mostra il gesto di gravità inaudita è circolata sui social domenica e nella notte le Idf hanno confermato l’autenticità. Nel comunicato delle Forze di difesa israeliane si legge: «A seguito del completamento di un esame preliminare riguardante una fotografia pubblicata oggi (domenica, ndr) che ritrae un soldato delle Forze di difesa israeliane (Idf) mentre danneggia un simbolo cristiano, è stato stabilito che la fotografia raffigura un soldato delle Idf in servizio nel Libano meridionale».🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Israele profana la statua di Gesù e straccia la tregua con il Libano Notizie correlate Libano, soldato Idf profana statua di Gesù(Adnkronos) – Un soldato delle Idf ha profanato una statua di Gesù nel sud del Libano. Leggi anche: Libano, soldato israeliano profana una statua di Gesù. Netanyahu: “Sbalordito e rattristato” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Soldato israeliano danneggia statua di Gesù, Idf conferma: Prenderemo provvedimenti; Tsahal conferma la profanazione di una statua di Gesù Cristo in Libano da parte di un suo soldato; Militare dell’Idf profana una statua di Gesù in Libano. La condanna di Netanyahu; Soldato israeliano profana una statua di Gesù in Libano, scatta l'indignazione. Foto choc in Libano: un soldato israeliano profana la statua di Gesù; il ministro Saar si scusaIsraele rispetta le diverse religioni ei loro simboli sacri. E l'Idf avvia un'indagine interna. Tajani: Episodio inaccettabile, ma bene le parole del ministro ... dire.it Soldato israeliano profana una statua di Gesù in Libano, scatta l'indignazioneTel Aviv conferma la foto virale sui social, il Patriarca di Gerusalemme: Affronto alla fede cristiana, Netanyahu esprime rammarico e condanna il suo militare ... rainews.it Militare di Israele profana una statua di Gesu’ in libano, il governo italiano non dice nulla, c’è da immaginare che se era stato un mussulmano la strumentalizzazione era già partita con la gran cassa. #alotv - facebook.com facebook Un soldato israeliano profana una statua (e perciò viene punito dall'IDF): scandalo, condanna, editoriali. Jihadisti maomettani sgozzano cristiani e bruciano chiese: silenzio composto. L’indignazione europea ha il telecomando. L'odio selettivo ha un bersaglio f x.com