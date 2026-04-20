Un soldato israeliano è stato fotografato mentre colpiva e danneggiava una statua di Gesù nel sud del Libano, utilizzando una mazza. La scena è stata resa nota pubblicamente e ha suscitato reazioni tra i residenti locali. Il primo ministro israeliano ha commentato la vicenda, dichiarandosi “sbalordito e rattristato” per quanto accaduto. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media internazionali.

Home > Esteri > Da Israele è arrivata anche la condanna del ministro Saar. Tajani: “Gesto inaccettabile” Un soldato israeliano è stato immortalato nel sud del Libano mentre distrugge una statua di Gesù con una mazza. Lo scatto ha suscitato indignazione e ha costretto l’esercito di Israele (Idf) ad aprire un’indagine sull’accaduto. Il soldato, successivamente identificato, era di stanza nel villaggio cristiano di Debel nell’ambito dell’offensiva militare lanciata da Israele, nonostante il cessate il fuoco in vigore. Lebanon An Israeli soldier smashing the head of a Jesus Christ statue during operations in southern Lebanon.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, soldato israeliano profana una statua di Gesù. Netanyahu: “Sbalordito e rattristato”

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Sky tg24. . "I negoziati con Tel Aviv hanno l'obiettivo di fermare le ostilità, porre fine all'occupazione israeliana in alcune regioni del sud del Libano e dispiegare l'esercito nei confini riconosciuti dalla comunità internazionale". Lo ha affermato il presidente liban - facebook.com facebook

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