Ispra successo per Artigiani in Fiore | 6.000 visitatori sul lago

Il lungolago di Ispra si è animato domenica 19 aprile con la prima edizione di Artigiani in Fiore, attirando più di 6.000 persone. La manifestazione ha offerto esposizioni e attività legate all’artigianato, coinvolgendo un pubblico vario che ha scelto di trascorrere la giornata nella località sul lago. La giornata si è conclusa con un afflusso record di visitatori, che hanno apprezzato le iniziative proposte.

La domenica 19 aprile ha il lungolago di Ispra trasformarsi in un polo di attrazione per oltre 6.000 visitatori, grazie al debutto della manifestazione denominata Artigiani in Fiore. L’evento, che ha saputo coniugare la bellezza del paesaggio lacustre con le eccellenze dell’artigianato locale, ha registrato una partecipazione superiore alle previsioni iniziali, consolidando l’interesse per questo tipo di appuntamenti stagionali. Sinergie territoriali e valorizzazione del patrimonio privato. Il successo della prima edizione non è stato solo frutto di una buona affluenza, ma della capacità di creare una rete collaborativa tra diversi attori locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ispra, successo per Artigiani in Fiore: 6.000 visitatori sul lago Notizie correlate Ispra si accende: 70 artigiani e parchi aperti sul lungolagoIl lungolago di Ispra si trasformerà in un palcoscenico di creatività e tradizioni nella giornata di domenica 19 aprile, quando l’evento denominato... Leggi anche: Balla a Parma: 36.000 visitatori, un successo storico Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Oltre 6.000 visitatori per Artigiani in Fiore: il lungolago di Ispra fa il pieno; Sul lungolago di Ispra è festa di primavera con le creazioni di Artigiani in Fiore; Oltre 6.000 visitatori per Artigiani in Fiore: il lungolago di Ispra fa il pieno; Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 17, 18 e 19 aprile. Oltre 6.000 visitatori per Artigiani in Fiore: il lungolago di Ispra fa il pienoSuccesso per la prima edizione della kermesse tra natura e creatività. La famiglia Sagramoso apre le porte del proprio parco per visite guidate esclusive ... varesenews.it Artigiani in fiore a Ispra: una domenica tra artigianato, natura e culturaL’Assessorato agli Eventi e Turismo del Comune di Ispra con l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Fiera Artigiani, presenta Artigiani in Fiore, la festa di primavera che animerà il lungo ... varesenews.it *Nave in uso all'ISPRA alla deriva a Sant'Antioco: provvidenziale intervento della Motovedetta e dei Carabinieri Subacquei per liberare le eliche* *Sant'Antioco (SU), 20 aprile 2026 –* Nelle scorse ore, le acque del sud Sardegna sono state teatro di una de - facebook.com facebook Uno sguardo d’insieme sullo stato dell’ambiente in Italia. È online la nuova edizione dell’Annuario dei dati ambientali ISPRA, aggiornata al 2025. Scarica la pubblicazione isprambiente.gov.it/it/pubblicazio… x.com