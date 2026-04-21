Isla | all' aeroporto Falcone Borsellino la mostra di Martina Panno

All'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, dal 15 aprile 2026, è aperta la mostra personale intitolata ISLA, realizzata dall'artista Martina Panno e presentata dalla Galleria Di Bella. La mostra si può visitare presso le aree dedicate dell'aeroporto fino a data da definirsi. L'esposizione include diverse opere dell'artista, caratterizzate da tecniche e temi specifici.

L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo ospita, dal 15 aprile 2026, la mostra personale ISLA dell’artista Martina Panno, presentata dalla Galleria Di Bella. L’esposizione è ospitata negli spazi adiacenti alla lounge Prima Vista, piano check in. ISLA riunisce una selezione di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Palermo - Aeroporto Falcone-Borsellino, dieci nuove destinazioni Notizie correlate Privatizzazione dell'aeroporto Falcone Borsellino, pubblicato il bando per la selezione dell'advisorPubblicato sul portale appalti di Gesap il bando europeo per la selezione dell'advisor finanziario per la privatizzazione della società che gestisce... Giornata contro le mafie: mostra su Falcone e BorsellinoGiornata contro le mafie: a Palazzo Lascaris la mostra “L’eredità di Falcone e Borsellino” In occasione della Giornata contro le mafie, che ogni anno... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Martina Panno porta la sua Sicilia in volo con la mostra ISLA all’Aeroporto di Palermo. Emergenza carburanti, Gesap e Lagalla rassicurano sul Falcone-BorsellinoIl 4 aprile sono scattate negli aeroporti di Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia le prime limitazioni di carburante per i voli. ir Bp Italia, uno dei principali operatori ha infatti emesso un un ... livesicilia.it Stragi Falcone-Borsellino, pm: archiviazione Mafia-appalti | La ‘pista’ esiste, mancano i nomi: cosa succedePm Caltanissetta chiede archiviazione agli ignoti nell'inchiesta Mafia-appalti per le Stragi 1992 contro Falcone e Borsellino: ecco cos'è successo ... ilsussidiario.net