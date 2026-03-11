Giornata contro le mafie | mostra su Falcone e Borsellino

In occasione della giornata contro le mafie, a Palazzo Lascaris è stata inaugurata una mostra dedicata a Falcone e Borsellino. L’esposizione ripercorre le tappe principali delle loro carriere, con fotografie, documenti e materiali originali. La mostra resterà aperta al pubblico per alcuni giorni, offrendo l’opportunità di conoscere meglio la loro attività e il loro impegno contro le organizzazioni criminali.

Giornata contro le mafie: a Palazzo Lascaris la mostra “L’eredità di Falcone e Borsellino”. In occasione della Giornata contro le mafie, che ogni anno il 21 marzo richiama l’impegno civile e istituzionale nella lotta alla criminalità organizzata, il Consiglio regionale del Piemonte ospita dal 12 al 31 marzo la mostra itinerante “L’eredità di Falcone e Borsellino” allestita nell’atrio di Palazzo Lascaris. L’esposizione, realizzata dai giornalisti Ansa Sicilia in collaborazione con la Fondazione Falcone, ripercorre la vita, il lavoro e l’eredità morale dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi dalla mafia nel 1992 e divenuti simboli internazionali del contrasto alla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Giornata contro le mafie: mostra su Falcone e Borsellino Articoli correlati Accadde oggi: 10 febbraio, i giudici Falcone e Borsellino contro ‘Cosa nostra’Il 10 febbraio 1986 Palermo diventò protagonista di una maxi azione contro Cosa nostra. "A testa alta", alla Passerini Landi la mostra fotografica in memoria di Falcone, Borsellino, Dalla Chiesa e La TorreÈ stata inaugurata nel pomeriggio del 2 febbraio nello spazio espositivo al piano terra della Biblioteca Passerini Landi, la mostra fotografica "A... L'IMPORTANZA DI RICORDARE FALCONE E BORSELLINO | Reaction con Dario Moccia Contenuti e approfondimenti su Giornata contro le mafie mostra su... Temi più discussi: Insieme contro le mafie - marzo 2026; Torino, tutti i seminari del 21 marzo; Giornata Nazionale della Memoria: in lotta contro la mafia; Piemonte - Con Libera contro le mafie insieme verso il 21 marzo a Torino. La legalità va in scena: a Siena la stagione di Bocciarelli anticipa la Giornata contro le mafieAi Teatri di Siena la lotta alle mafie non si esaurisce in una ricorrenza, ma diventa il filo rosso di una stagione che sceglie di anticipare, attraverso il linguaggio scenico, i temi ... ilmessaggero.it Gassino si prepara per il 21 marzo: Casciano punta su scuole e giovani per la giornata contro le mafieL’assessora più giovane dei Comuni collinari lavora a un’iniziativa locale prima della manifestazione nazionale di Torino: «Porterò in Giunta l’idea di intitolare un luogo a una vittima di mafia anche ... giornalelavoce.it VENERDÌ SI VOTA! Nella giornata di venerdì 13 marzo, dalle 8 alle 22.00, l’assemblea degli iscritti è chiamata a votare per l’elezione dei componenti del Comitato di Garanzia e del Collegio dei Probiviri. Gli iscritti abilitati al voto riceveranno nella giorn - facebook.com facebook Identità femminile: queste due parole, affiancate, si leggono ovunque. La giornata internazionale delle donne ha come simbolo un’acacia dealbata: comunemente conosciuta come mimosa, preferisco definirla acacia, la pianta della rinascita e della vita x.com