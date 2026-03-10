Teatro | a Trecate lo spettacolo dedicato agli Abba e alla musica degli anni ' 70

Venerdì 13 marzo alle 21, il Teatro Silvio Pellico di Trecate ospiterà lo spettacolo musicale del gruppo Abba Club, che proporrà una serata dedicata alla musica degli anni '70. L’evento vedrà sul palco una formazione che riproporrà i brani più famosi del gruppo svedese Abba, offrendo ai presenti un’esperienza musicale ispirata a quell’epoca.

Venerdì 13 marzo, alle 21, a Trecate va in scena lo show musicale del gruppo Abba Club che porterà sul palco del Teatro Silvio Pellico un grande spettacolo dal sapore anni '70. Con le canzoni più famose, la band propone uno spettacolo di estrema professionalità e ricerca sonora, mescolando arrangiamenti originali con rielaborazioni tratte dal musical "Mamma mia!" rimanendo sempre nella filosofia stilistica e fedeli alle caratteristiche dei quattro svedesi. La durata dello show è di circa 2 ore. La band è composta da 6 musicisti: Elisa Mariani, voce; Annalisa Cantando, voce; Massimo Numa, chitarra e cori; Roberto Acciuffi, tastiera e cori; Luca Mandelli, batteria; Jacopo Giuliano, basse. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

