Le principali aziende di Procida | numeri fatturati e il confronto con Capri e Ischia

Da napolitoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Procida, l’isola più piccola del Golfo di Napoli, ha numeri molto più bassi rispetto a Capri e Ischia. Le aziende locali fatturano meno e il sistema produttivo nel suo complesso è più ridotto. La differenza si nota soprattutto nelle dimensioni, anche perché l’isola conta meno residenti e occupa meno spazio.

Procida è l’isola più piccola del Golfo di Napoli anche dal punto di vista economico. Una minore estensione territoriale e un minor numero di residenti, quindi, si traducono in una dimensione complessiva del sistema produttivo inferiore a quella di Capri e Ischia.I dati sulle imprese con sede.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Procida Isola

Migliora il meteo: parziale ripresa dei collegamenti per Ischia, Capri e Procida

A partire da ieri sera, il miglioramento delle condizioni del mare nel golfo di Napoli ha permesso la ripresa dei collegamenti marittimi con Ischia, Capri e Procida.

Le dieci aziende più ricche di Capri: i fatturati milionari al centro dell’economia isolana

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Procida Isola

Argomenti discussi: Bollette, Confimi Industria: o interviene governo o aziende rischiano; Farmaceutica italiana, le FAB13 trainano crescita, export e innovazione; Le principali aziende IT giapponesi pronte alla crescita, secondo l’analisi di Morgan Stanley - Investing.com; Il cibo del futuro: le best practices delle aziende più importanti del mondo al Forum di Davos.

Le principali sfide di compliance per le aziende secondo RiverbedOggi essere conformi alle normative è una delle priorità principali per le aziende: oltre ai rischi per il business, le imprese devono vedersela con sanzioni elevate e danni reputazionali non ... tomshw.it

Kaspersky evidenzia le principali sfide per la sicurezza IT delle aziende in ItaliaSecondo il recente Kaspersky IT Security Economics Report, la maggior parte delle aziende ritiene che la perdita di produttività, la protezione degli ambienti tecnologici complessi e la scarsa ... datamanager.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.