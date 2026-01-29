Le principali aziende di Procida | numeri fatturati e il confronto con Capri e Ischia

Procida, l’isola più piccola del Golfo di Napoli, ha numeri molto più bassi rispetto a Capri e Ischia. Le aziende locali fatturano meno e il sistema produttivo nel suo complesso è più ridotto. La differenza si nota soprattutto nelle dimensioni, anche perché l’isola conta meno residenti e occupa meno spazio.

Procida è l'isola più piccola del Golfo di Napoli anche dal punto di vista economico. Una minore estensione territoriale e un minor numero di residenti, quindi, si traducono in una dimensione complessiva del sistema produttivo inferiore a quella di Capri e Ischia.I dati sulle imprese con sede.

