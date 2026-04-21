Irpinia una donna ogni tre giorni chiede aiuto | la violenza che non lascia lividi
Avellino, ieri mattina. Carcere Borbonico. Un convegno dal titolo elegante — La voce del silenzio — per parlare di qualcosa che non fa rumore, che non lascia lividi visibili, che non finisce nei telegiornali della sera: la violenza economica contro le donne.Una donna ogni tre giorni, in questa.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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