A Perugia, sono stati effettuati quattro arresti in relazione a una presunta setta coinvolta in un’associazione a delinquere. Le accuse includono truffa, estorsione e violenza sessuale, con vittime tra gli aderenti alla comunità. La vicenda riguarda anche casi di violenze e richieste di denaro periodiche da parte di alcuni membri della presunta organizzazione.

Perugia, 31 marzo 2026 – Una presunta setta all'interno della quale sarebbe stata costituita un'associazione a delinquere per "serie indeterminata" di reati, fra truffa, estorsione e violenza sessuale, ai danni degli aderenti. L’individuazione è avvenuta grazie alla polizia di Perugia e dal Servizio centrale operativo del Dipartimento. Disposto il fermo di tre uomini e una donna, indagati, a vario titolo (tre sono stati eseguiti mentre uno sarà estradato dall'estero). Coinvolte a piede libero altre due persone. L'indagine, coordinata dalla procura del capoluogo umbro, è stata avviata a seguito di una segnalazione pervenuta dal padre di un membro del gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ombra di una setta, fra violenza sessuale e truffa: “Mio figlio li paga ogni mese, aiuto”. Quattro fermi

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