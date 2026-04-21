Stasera sarebbe dovuto partire per il Pakistan il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, con l’obiettivo di avviare negoziati di pace con l’Iran. Tuttavia, la partenza è stata annullata e Vance non si recherà sul posto. Nel frattempo, l’ex presidente ha dichiarato di aspettarsi di dover ordinare un bombardamento. La situazione resta tesa tra gli Stati Uniti e l’Iran.

Sarebbe dovuto partire questa sera per ol Pakistan il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance per trattare un accordo di pace con l'Iran. E, invece, il viaggio è stato al momento annullato. Mentre il presidente Donald Trump ha dichiarato: "Mi aspetto di dover bombardare". Tenendo il mondo con il fiato sospeso mentre molti già speravano che la tregua divenisse "definitiva" e si aprisse uno spiraglio per mettere fine alla guerra che sta dilaniato il Medio Oriente. Alle 20 di mercoledì, ora di Washington, scadrà l'ultimatum lanciato dalla Casa Bianca. E poi sarà di nuovo guerra se non ci sarà un'intesa. Trump ha affermato di essere pronto a riprendere i bombardamenti se Teheran si rifiuterà di sedersi al tavolo delle trattative.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Vance non parte per trattare la pace. Trump: "Mi aspetto di dover bombardare"

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