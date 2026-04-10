Trump manda Vance a trattare con l’Iran | la mossa che spiazza Teheran e divide il mondo Maga

Il governo degli Stati Uniti ha deciso di inviare il vicepresidente JD Vance a condurre i negoziati con l’Iran a Islamabad, una scelta che si discosta dalle consuete modalità diplomatiche. La mossa ha sorpreso Teheran, mentre ha suscitato reazioni diverse a livello internazionale. La presenza di Vance in questa veste rappresenta un cambiamento nel modo in cui vengono gestiti i colloqui tra i due paesi.

La scelta di inviare il vicepresidente JD Vance a guidare i negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad rappresenta un’anomalia significativa nella prassi diplomatica statunitense. Tradizionalmente, dossier di questa portata vengono gestiti da figure con lunga esperienza negoziale o da diplomatici di carriera; l’impiego di una figura politica relativamente “ibrida”, peraltro reduce dal tour ungherese, con posizioni pubbliche spesso scettiche sull’interventismo militare, segnala a questo giro una strategia multilivello. I colloqui si collocano in una fase estremamente delicata: una tregua fragile, tensioni persistenti sul nucleare e sullo Stretto di Hormuz, e il coinvolgimento indiretto di attori come Iran, Israele e gli Stati del Golfo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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