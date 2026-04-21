Il vicepresidente degli Stati Uniti si prepara a partire per il Pakistan, con l’obiettivo di partecipare a colloqui tra Washington e Teheran che potrebbero tenersi a Islamabad. Intanto, Teheran richiede il rilascio di una nave sequestrata nel suo tratto di mare. La situazione nel paese sembra stabile, anche se la tensione tra Iran e Stati Uniti rimane alta in diverse aree.

Mentre il cessate il fuoco nella guerra in Iran pare tenere, il vicepresidente Usa JD Vance sarebbe in partenza oggi, 21 aprile, per il Pakistan, dove potrebbe avere luogo, a Islamabad, un nuovo round di colloqui Usa-Iran. Un incontro che arriverebbe poco prima della fine del cessate il fuoco. Lo riporta Axios citando tre fonti statunitensi. Vance dovrebbe essere accompagnato dagli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Guerra in Iran e tentativi della diplomazia – Tutte le notizie di oggi 21 aprile Inizio diretta: 210426 07:25 Fine diretta: 210426 23:30 07:25 210426 Trump: "Siti nucleari distrutti, sarà difficile riesumarli" “L’operazione Midnight Hammer ha comportato la completa e totale distruzione dei siti contaminati da polveri nucleari in Iran.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Vance in partenza per il Pakistan. Teheran chiede il rilascio della nave sequestrata – La diretta

Notizie correlate

Falliti negoziati Usa-Iran: nessun accordo. Vance e la delegazione di Teheran lasciano il PakistanISLAMABAD (PAKISTAN) – Il tavolo di pace salta in piena notte e lascia il mondo nella paura.

Guerra in Iran, video della nave sequestrata dagli Usa: Teheran, guerra più probabile. E il petrolio schizzaLa notte scivola dentro la crisi, e lo fa senza scatti improvvisi ma con una tensione continua che cresce ora dopo ora.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Dopo ventuno ore di colloqui Usa-Iran, Vance si alza e rompe. Ghalibaf: Non ci fidiamo; Guerra in Iran, Vance e Kushner in Pakistan: al via la missione decisiva per la pace con Teheran; E ora che ne sarà della tregua? Vance: Abbiamo fatto all'Iran la nostra offerta finale e migliore; Usa-Iran, Vance in partenza per Islamabad: Trump accelera sui negoziati.

Usa-Iran, Vance in partenza per Islamabad: Trump accelera sui negoziatiLa diplomazia prova a riaprire un canale diretto tra Stati Uniti e Iran, ma il clima resta ad alta tensione tra minacce, operazioni militari e scontri ... pupia.tv

Trump dà per raggiunto l'accordo con l'Iran, Vance in partenza per il PakistanTrump: Non sono sotto nessuna pressione per concludere un accordo con l'Iran Trump: Non sono sotto nessuna pressione per concludere un accordo con l'Iran Un drone israeliano ha colpito la parte me ... msn.com

Nelle fasi più delicate della crisi con l’Iran, secondo quanto scrive il Wall Street Journal, i collaboratori più stretti di Donald Trump avrebbero scelto di limitare il suo accesso diretto alle riunioni operative, aggiornandolo solo in momenti selezionati. Secondo il q - facebook.com facebook

Guerra in Iran, le news di oggi. Trump: “Senza accordo mercoledì ripartono le bombe”. Teheran: no a minacce x.com