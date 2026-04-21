Le trattative tra Stati Uniti e Iran sono in difficoltà a causa di alcuni post pubblicati dall'ex presidente degli Stati Uniti. Questi messaggi hanno suscitato reazioni di irritazione da parte di Teheran, rendendo più complicato il percorso verso un accordo per risolvere le tensioni tra i due paesi. La situazione rimane incerta, mentre le parti continuano a muoversi nel tentativo di trovare un'intesa.

Washington, 21 apr. (Adnkronos) - Un accordo per chiudere la guerra tra Stati Uniti e Iran sembrava a portata di mano la scorsa settimana, ma la trattativa è tornata in bilico anche a causa di alcune uscite pubbliche e dei post sui social del presidente Donald Trump, che hanno finito per irritare Teheran e raffreddare l'ottimismo. Secondo ricostruzioni della Cnn, Trump avrebbe fatto ciò che i suoi collaboratori gli avrebbero sconsigliato: intervenire pubblicamente mentre i negoziati erano ancora in corso. Il presidente ha commentato le trattative sui social e ha parlato direttamente con diversi giornalisti, proprio mentre mediatori pakistani aggiornavano Washington sugli incontri in corso con le controparti iraniane a Teheran.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran-Usa, trattativa in bilico: i post di Trump irritano Teheran e complicano intesa

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