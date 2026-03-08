In Iran, è stata annunciata la conclusione di un accordo riguardante la nomina della nuova Guida Suprema. Contestualmente, forze statunitensi e israeliane hanno condotto attacchi su impianti petroliferi nel paese. La notizia è stata commentata da un ex presidente statunitense, che ha definito l’evento come una vittoria senza precedenti. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, con dettagli ancora in fase di sviluppo.

“Stiamo vincendo a livelli mai visti prima, e rapidamente”. Lo ha assicurato a Cbs il presidente americano Donald Trump, commentando l’andamento dell’operazione militare in Iran. “È stato incredibile il lavoro che abbiamo fatto. I missili sono stati ridotti in mille pezzi – ha detto il presidente – Ne sono rimasti pochissimi. I droni sono stati distrutti. Le fabbriche vengono fatte saltare in aria proprio mentre parliamo. La marina non esiste più, è sul fondo del mare, 42 navi in sei giorni. La marina è sparita. L’aviazione è sparita”. “Ogni singolo elemento delle loro forze armate è sparito. La loro leadership è sparita. Non c’è nulla che non sia stato eliminato”, ha concluso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Teheran: “Raggiunta l’intesa sulla nuova Guida Suprema”. Raid di Usa e Israele su impianti petroliferi in Iran. Trump: “Vittoria record”

Trump: “Nuovi attacchi contro l’Iran”. Teheran apre lo stretto di Hormuz: “Colpiremo solo le navi di Usa e Israele”. Nuova Guida suprema entro 24 oreTrump minaccia di allargare a nuovi bersagli gli attacchi contro l’ Iran nel settimo giorno di guerra nel Golfo.

Iran, nuova ondata di raid Israele-Usa su TeheranNuovi attacchi aerei hanno scosso la capitale iraniana Teheran nelle prime ore di venerdì 6 marzo dopo che Israele ha annunciato “una vasta ondata di...

Contenuti e approfondimenti su Guida Suprema.

Argomenti discussi: Iran, raggiunta l'intesa sul successore di Khamenei.

L'annuncio di Teheran: Raggiunta int...Pezeshkian: Costretti a rispondere se attaccati da Paesi vicini. Il comando centrale americano smentisce la notizia della cattura di soldati statunitensi: Ennesima menzogna. Israele: Colpiti coma ... msn.com

Iran, «Usa valutano invio truppe per sequestrare scorte uranio». Raggiunta intesa su Guida SupremaTre membri indonesiani dell’equipaggio di un rimorchiatore battente bandiera degli Emirati Arabi Uniti risultano dispersi dopo che l’imbarcazione, la Musaffah 2, è affondata venerdì nello Stretto di H ... ilsole24ore.com