Iran-Usa colloqui storici a Islamabad tra tregua e tensioni

Iran e Stati Uniti hanno iniziato colloqui diretti a Islamabad, con l’obiettivo di affrontare questioni legate alla tregua e alle tensioni tra i due paesi. I negoziati sono stati condotti con l’intermediazione del governo pakistano e rappresentano un tentativo di dialogo tra le parti, che si sono incontrate in un contesto di rapporti complicati e a volte critici. L’evento si svolge in un momento di attenzione internazionale sulla regione.

Iran e Stati Uniti hanno avviato storici colloqui diretti a Islamabad, mediati dal Pakistan, nel più significativo incontro diplomatico tra i due avversari degli ultimi decenni – anche se le dispute sui termini precisi dell’ingaggio rischiavano di gettare un’ombra sul processo prima ancora del suo vero inizio. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha ricevuto separatamente le delegazioni di Washington e Teheran prima dell’avvio formale dei colloqui, sottolineando il ruolo attentamente costruito da Islamabad come intermediario indispensabile. La mediazione rappresenta un raro momento di centralità diplomatica per il Pakistan, in un periodo in cui il suo posizionamento internazionale è stato spesso oscurato dalle turbolenze interne.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Iran-Usa, colloqui storici a Islamabad tra tregua e tensioni Usa-Iran, colloqui a Islamabad per la tregua: allo stesso tavolo tra incognite e minacce. Trump: «È l?unica chance»Donald Trump ieri ha lasciato sul social Truth un messaggio misterioso: «Il più potente reset del mondo». Usa e Iran, storico incontro a Islamabad dopo decenni di tensioni: primi colloqui dal 1979ABBONATI A DAYITALIANEWS Colloqui trilaterali con la mediazione del Pakistan Secondo fonti pakistane, sarebbero in corso a Islamabad colloqui diretti... Iran-Usa, colloqui e promesse ma il clima è rovente