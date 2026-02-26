usa iran iniziano a ginevra i colloqui sul nucleare tra tensioni crescenti

A Ginevra si sono aperti i colloqui tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare, con l’Oman che svolge il ruolo di mediatore tra le parti. Le discussioni si svolgono in un clima di crescente tensione, mentre i rappresentanti cercano di trovare un punto d’accordo sulla questione. Le parti coinvolte si confrontano su questioni chiave legate al dossier nucleare.

Usa-Iran, sono iniziati a Ginevra i colloqui indiretti sul programma nucleare di Teheran, con l’ Oman nel ruolo di mediatore. Si tratta del terzo round di negoziati, in un clima segnato da crescenti tensioni regionali e dal timore di un possibile confronto militare. Le delegazioni non siedono allo stesso tavolo: a fare da tramite è il ministro degli Esteri omanita Badr al-Busaidi, che ha incontrato separatamente i rappresentanti delle due parti. L’apertura americana e il ruolo dell’Oman. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa statale omanita, al-Busaidi ha incontrato a Ginevra gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. Al termine dell’incontro, il capo della diplomazia di Mascate ha parlato di una “apertura senza precedenti a idee e soluzioni nuove e creative” da parte dei negoziatori americani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ginevra si prepara ad ospitare un nuovo, cruciale round di colloqui tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare di Teheran.

