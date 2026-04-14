Una petroliera di proprietà cinese, con bandiera del Malawi, ha attraversato lo Stretto di Hormuz dopo che gli Stati Uniti avevano imposto un blocco sulla regione. La nave, denominata ‘Rich Starry’, ha completato il passaggio senza interruzioni, sfidando le restrizioni americane. L’evento si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti riguardo alle rotte marittime strategiche nella regione.

La petroliera ‘ Rich Starry ‘, di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha completato l’attraversamento dello Stretto di Hormuz dopo il blocco imposto dagli Stati Uniti. È quanto appare dai dati di tracciamento navale del sito MarineTraffic. La nave, lunga 188 metri e larga 29 metri, è partita ieri dall’ancoraggio di Sharjah (Emirati Arabi Uniti) e naviga (velocità 8 nodi) a pieno carico, con un pescaggio segnalato di 11,3 metri, indicando la Cina come destinazione. Ieri aveva fatto dietro-front e rinunciato a uscire dal Golfo Persico, mentre ora sta facendo ingresso nel Golfo dell’Oman. La nave trasporta circa 250 mila barili di metanolo, era partita dall’ancoraggio di Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, ed è diretta in Cina.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Come la petroliera cinese ‘Rich Starry’ ha forzato il blocco USA dello Stretto di Hormuz

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Hormuz, alta tensione: petroliera cinese sfida il blocco degli Usa. La nave "Rich Starry" attraversa lo Stretto - facebook.com facebook

Anche Rich Starry, altra nave della flotta ombra iraniana, ha attraversato lo stretto stanotte. x.com