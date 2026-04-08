Usa-Iran cessate il fuoco di due settimane e negoziati in Pakistan Intesa arrivata due ore prima del termine fissato da Trump
Nelle ultime ore è stato annunciato un cessate il fuoco di due settimane tra le parti coinvolte nel conflitto tra Usa e Iran, con negoziati che si svolgeranno in Pakistan. L’accordo è stato raggiunto due ore prima della scadenza prevista da un precedente ordine dell’amministrazione statunitense, che aveva fissato un limite alle trattative. La notizia arriva all’interno di un contesto di tensioni crescenti e di sforzi diplomatici per evitare escalation.
Alle otto di sera del fuso orario Usa orientale, le due della scorsa notte in Italia, scadeva il termine per negoziare fissato da Trump. Il quale si era lanciato in allucinanti minacce di distruzione di una civiltà in una notte in caso il termine fosse trascorso invano. Due ore prima della scadenza l’annuncio di negoziati Usa-Iran in Pakistan e cessate il fuoco di due settimane. Cessate il fuoco esteso a Israele e Libano. Quelle parole di Trump restano allucinanti. L'articolo Usa-Iran, cessate il fuoco di due settimane e negoziati in Pakistan Intesa arrivata due ore prima del termine fissato da Trump proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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