Usa-Iran cessate il fuoco di due settimane e negoziati in Pakistan Intesa arrivata due ore prima del termine fissato da Trump

Nelle ultime ore è stato annunciato un cessate il fuoco di due settimane tra le parti coinvolte nel conflitto tra Usa e Iran, con negoziati che si svolgeranno in Pakistan. L’accordo è stato raggiunto due ore prima della scadenza prevista da un precedente ordine dell’amministrazione statunitense, che aveva fissato un limite alle trattative. La notizia arriva all’interno di un contesto di tensioni crescenti e di sforzi diplomatici per evitare escalation.