L’Iran ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione sulla partecipazione ai colloqui in Pakistan dedicati al cessate il fuoco. La sua esitazione non sarebbe legata a indecisione, ma alla presenza di messaggi e comportamenti contraddittori da parte degli Stati Uniti. La questione riguarda anche azioni considerate inaccettabili da parte americana, secondo quanto affermato dalle autorità iraniane. La partecipazione ai negoziati resta quindi ancora in bilico.

L’ Iran non ha ancora deciso se partecipare ai negoziati in Pakistan per il cessate il fuoco e le sue esitazioni non sono dovute a indecisione, ma alla “presenza di messaggi contraddittori, comportamenti contraddittori e azioni inaccettabili da parte americana”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, come riportano i media ufficiali di Teheran. Baghaei ha aggiunto che l’Iran deciderà se partecipare ai negoziati “ogni volta che questi saranno orientati ai risultati” e ha inoltre condannato gli attacchi statunitensi contro navi iraniane, definendoli “una grave violazione del diritto internazionale”, oltre che “pirateria marittima e terrorismo di Stato”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Teheran: "Non abbiamo ancora deciso su partecipazione a colloqui"

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