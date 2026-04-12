Nella notte italiana, il vicepresidente americano ha annunciato che i colloqui tra Stati Uniti e Iran svolti a Islamabad non hanno portato a un accordo. La delegazione iraniana ha invece definito le proposte avanzate come irricevibili. I negoziati, finalizzati a trovare una soluzione per mettere fine al conflitto, sono stati interrotti senza risultati concreti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito su eventuali future riunioni o passi successivi.

“Non è stato raggiunto un accordo tra Stati Uniti e Iran”. A dirlo è stato il vicepresidente americano JD Vance nella notte italiana, parlando a Islamabad, in Pakistan dove erano in corso i colloqui tra le due nazioni per mettere fine alla guerra. “Per 21 ore abbiamo avuto una serie di discussioni sostanziali con gli iraniani – ha proseguito Vance -. Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che non abbiamo raggiunto un accordo. E penso che questa sia una cattiva notizia per l’Iran molto più che per gli Stati Uniti d’America”. “Torniamo negli Stati Uniti senza aver raggiunto un accordo – ha proseguito il vicepresidente USA –. Abbiamo chiarito molto bene quali sono le nostre linee rosse, su quali punti siamo disposti a venire loro incontro e su quali invece non lo siamo, e lo abbiamo fatto nel modo più chiaro possibile.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Stop ai colloqui USA-Iran a Islamabad, Vance: “Non abbiamo raggiunto un accordo”. Teheran: “Proposte irricevibili”

Guerra in Iran, stallo dopo Islamabad: Vance lascia il Pakistan senza accordo, Teheran attacca le proposte UsaLa trattativa si arena dopo oltre venti ore di colloqui tra Stati Uniti e Iran nella capitale pakistana.

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