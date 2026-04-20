Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha affermato che l’Iran non ha ancora preso una decisione sulla partecipazione ai recenti colloqui con gli Stati Uniti. La comunicazione è arrivata il 20 aprile da Teheran, senza ulteriori dettagli o tempistiche sui prossimi passi. La posizione ufficiale si limita a questa indicazione, senza indicare eventuali condizioni o motivazioni dietro la scelta.

- TEHERAN, 20 APR - Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha dichiarato che l'Iran non ha ancora deciso se partecipare al nuovo ciclo di colloqui con gli Stati Uniti. Ebrahim Azizi, presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, apre in un'intervista a Al Jazeera alla presenza iraniana ai colloqui a Islamabad ma a certe condizioni. L'Iran, afferma, ha deciso di proseguire i colloqui con gli Stati Uniti, ma ciò "non significa negoziare a qualsiasi costo" né accettare "qualsiasi approccio adottato dall'altra parte". L'Iran ha fissato delle linee rosse, e queste "devono essere rispettate", ha affermato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teheran, non abbiamo ancora deciso se partecipare ai colloqui

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