Dopo aver concluso un viaggio in Pakistan, un politico statunitense ha commentato in modo diretto la situazione nucleare in Iran. Ha descritto la questione senza usare termini tecnici o formule diplomatiche, concentrandosi su un linguaggio semplice e quotidiano. La sua dichiarazione si inserisce in un quadro di discussioni internazionali in cui si affrontano le restrizioni sullo sviluppo dell’uranio e le politiche del paese interessato.

Sceso dall’Air Force Two dopo il primo giro di colloqui in Pakistan, dieci giorni fa, JD Vance ha spiegato la questione nucleare iraniana come se fosse atterrato in un tinello dell’Ohio. Ha detto che sua moglie, Usha Vance, avrebbe, l’ipotetico quanto improbabile, diritto di lanciarsi da un aereo con il paracadute. Ma non lo fa perché lui non vuole, lei non vuole farlo preoccupare e hanno raggiunto un accordo. L’analogia familiare prestata alla geopolitica è stata irrisa dalla stampa anglosassone, ma soprattutto è sbagliata. Teheran rivendica da decenni il suo “diritto inalienabile” ad arricchire l’uranio: lo ripete nelle sedi internazionali, nei comunicati ufficiali, ad ogni tornata di trattative con Washington.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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L'Iran rivendica il diritto all'arricchimento dell'uranio

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