Iran | Non rinunceremo ad arricchire uranio anche se ci verrà imposta una guerra
L'Iran ribadisce che non rinuncerà all’arricchimento dell’uranio, anche se gli Stati Uniti dovessero imporre una guerra. Il governo iraniano fa sapere che continuerà a sviluppare il programma nucleare senza compromessi, sfidando le pressioni internazionali. La tensione tra i due Paesi si alza di nuovo, mentre la comunità mondiale osserva preoccupata.
(Adnkronos) – L'Iran non rinuncerà all'arricchimento dell'uranio, tema oggetto di controversia con gli Stati Uniti, "anche se ci verrà imposta una guerra". A dichiararlo è stato oggi il capo della diplomazia iraniana, Abbas Araghchi, intervenendo nel corso di un Forum a Teheran. "L'Iran ha pagato un prezzo molto alto per il suo programma nucleare pacifico. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
