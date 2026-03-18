Guerra all’Iran Gabbard smentisce Trump | Teheran non stava cercando di arricchire l’uranio

Una funzionaria statunitense ha dichiarato che l’Iran non aveva l’intenzione di arricchire l’uranio, smentendo le affermazioni dell’ex presidente riguardo a un tentativo di Teheran di riprendere il programma nucleare. La stessa fonte ha precisato che, nonostante gli attacchi di giugno 2025, l’Iran è rimasto stabile e non ha ripreso le attività nucleari.

L’Iran è stato colpito, ma non è crollato. E soprattutto, secondo i servizi di sicurezza degli Stati Uniti, non ha ripreso il programma nucleare dopo gli attacchi del giugno 2025. È una linea che segna una frattura politica rilevante a Washington quella emersa durante l’audizione al Senato della direttrice dell’Intelligence nazionale, Tulsi Gabbard, mettendo in discussione la narrativa usata dalla Casa Bianca e da Donald Trump per giustificare l’operazione “ Epic Fury ” in corso contro l’Iran in coordinamento con Israele. Davanti ai senatori, Gabbard ha delineato un quadro netto: “L’Iran dovrà ricostruire l’esercito se sopravvive alla guerra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Guerra all’Iran, Gabbard smentisce Trump: “Teheran non stava cercando di arricchire l’uranio” Articoli correlati Iran: “Non rinunceremo ad arricchire uranio anche se ci verrà imposta una guerra”(Adnkronos) – L'Iran non rinuncerà all'arricchimento dell'uranio, tema oggetto di controversia con gli Stati Uniti, "anche se ci verrà imposta una... Iran, la guerra in diretta: Teheran smentisce lancio missile verso la Turchia, senato Usa boccia stop ai poteri di guerra a TrumpLe ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti: continuano i raid su Teheran e in Libano. Guerra in Medio Oriente, Trump: Iran sconfitto, ha chiesto scusa e si è arreso Una raccolta di contenuti su Guerra all'Iran Gabbard smentisce Trump... Temi più discussi: Iran non era una minaccia, guerra iniziata su pressioni di Israele; Il capo dell'Antiterrorismo Usa Kent si dimette: Non posso in coscienza sostenere guerra in Iran; Crepa a Washington sulla guerra all’Iran: si dimette il capo dell’antiterrorismo Joe Kent; L’Iran non poneva alcun pericolo imminente: Usa, il capo dell’antiterrorismo lascia in protesta per la guerra. Iran: Gabbard esclude minaccia nucleare ma in aula non lo diceUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it CRISI USA | Trump perde i Maga, Vance è contro la guerra ma non può dirlo e il Congresso si è umiliatoIl mondo MAGA è insofferente, il capo del centro antiterrorismo lascia: è contro la guerra all'Iran. Ma per ora nessuno può far cambiare idea a Trump ... ilsussidiario.net La guerra non ha fatto decollare il prezzo dell'oro: cosa sta succedendo al metallo giallo https://risparmio.tiscali.it/analisi/articoli/oro-sotto-5-000-dollari-focus-fed-rischio-inflazione-guerra-in-medio-oriente/ - facebook.com facebook #ottoemezzo La guerra in Iran può influenzare il referendum Formigli: “Meloni perde consensi per colpa di Trump” x.com