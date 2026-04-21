Le immagini dallo spazio mostrano chiaramente le fuoriuscite di petrolio nel Golfo Persico, causate da raid militari su impianti e petroliere. Negli ultimi giorni, sono stati segnalati attacchi su diversi siti petroliferi nella regione, con danni evidenti alle infrastrutture. La situazione ha portato a preoccupazioni crescenti per un possibile grave disastro ambientale, mentre le operazioni di soccorso e contenimento sono in corso.

Roma, 21 aprile 2026 - Era solo questione di tempo, tra bombardamenti a siti petroliferi e a petroliere, la catastrofe ambientale nel Golfo Persico è dietro l’angolo. Le fuoriuscite di petrolio dopo i raid israeliani e americani lungo la costa iraniana, e oltre, sono visibili fin dallo spazio. Le scie nere di petrolio. Le immagini satellitari di Sentinel 2, riprese dalla Cnn, che risalgono al 7 aprile, mostrano chiaramente scie nere nel Golfo Persico, sono le perdite di petrolio da installazioni bombardate e dalle petroliere colpite, senza contare le navi militari affondate, finite in fondo al mare cariche di carburante. Rischio di disastro ambientale senza precedenti .🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran, le fuoriuscite di petrolio si vedono dallo spazio. Raid su impianti e petroliere: il disastro ambientale incombe

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