Iran attacchi incrociati su impianti di gas e petrolio

In Iran, si registrano attacchi incrociati sugli impianti di gas e petrolio. Dopo 20 giorni di conflitto, Israele ha condotto raid sulle infrastrutture energetiche di Teheran, mentre Iran ha colpito un importante polo di esportazione di gas del Qatar. Le operazioni si susseguono senza interruzioni, coinvolgendo obiettivi strategici nei settori energetici dei paesi coinvolti.

In Iran lo scontro si alza di livello con attacchi incrociati agli impianti di gas e petrolio. Al 20° giorno di guerra, raid di Israele sulle infrastrutture energetiche di Teheran, che a sua volta danneggia uno strategico polo di esportazione di gas del Qatar. Servizio di Massimiliano Cochi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran, attacchi incrociati su impianti di gas e petrolio Articoli correlati Trump all'Iran: «Non colpite gli impianti in Qatar o vi devasteremo». Macron: escalation sconsiderata, stop attacchi | Su gas e petrolio«Sono particolarmente grato che il presidente americano» Donald Trump «abbia dato la scorsa notte un segnale di disponibilità» verso la de-escalation. Leggi anche: Petrolio, vola oltre 110 dollari dopo attacchi a impianti in Iran Iran, attacchi incrociati su impianti di gas e petrolio Approfondimenti e contenuti su Iran attacchi incrociati su impianti di... Temi più discussi: Lo scontro si alza di livello: attacchi incrociati agli impianti di gas; Iran-Usa-Israele, attacchi incrociati. Teheran punta il dito sull’Onu; Guerra in Iran, il dossier: cronologia del conflitto e aggiornamenti; Navi colpite nello Stretto di Hormuz, l'Iran Non consentiremo l'esportazione di nemmeno un litro di petrolio. Medio Oriente, attacchi incrociati su siti di gas. Trump si prepara a inviare migliaia di soldatiIl cuore energetico dell’Iran è sotto attacco. Dopo gli ennesimi omicidi tesi a decapitare la leadership di Teheran, ieri Benjamin Netanyahu ha alzato ... ecovicentino.it Attacchi incrociati a giacimenti e raffinerie, la guerra dell’energia tra Iran e Golfo: Risposta fino alla distruzione, pazienza non infinitaAttacchi incrociati a giacimenti e raffinerie, la guerra dell'energia tra Iran e Golfo: Risposta fino alla distruzione, pazienza non infinita ... unita.it L'Iran ha rivendicato di aver colpito l'F35 americano costretto a un atterraggio di emergenza - facebook.com facebook Italia tra i “volenterosi” per lo Stretto di #Hormuz, minacce dall’ #Iran x.com