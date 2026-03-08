Iran raid su cinque impianti petroliferi | maxi incendio a Teheran

Durante la notte, cinque impianti petroliferi nella regione di Teheran sono stati colpiti in un'azione coordinata di Stati Uniti e Israele. Un funzionario ha confermato alla televisione di stato che gli attacchi si sono verificati nella capitale iraniana e nelle aree circostanti, provocando un grande incendio che ha interessato diversi stabilimenti.

Stati Uniti e Israele hanno colpito cinque impianti petroliferi durante gli attacchi notturni nella capitale iraniana e nei dintorni, ha riferito un funzionario alla tv di stato. “Quattro depositi di petrolio e un centro di trasporto di prodotti petroliferi a Teheran e nell’Alborz sono stati attaccati da aerei nemici”, ha detto alla tv di stato l’ad della National Iranian Oil Products Distribution Company, Keramat Veyskarami. Ha aggiunto che i cinque impianti “sono stati danneggiati”, ma che “l’incendio e’ stato domato” (fonte Ansa Video). © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P. 🔗 Leggi su Panorama.it

