Iran la guerra nel Golfo in diretta | oggi è il giorno della verità

Oggi si tengono nuovi incontri tra rappresentanti degli Stati Uniti e dell’Iran a Islamabad, in Pakistan. Le discussioni arrivano in un momento di tensioni crescenti nella regione del Golfo, dove si concentrano le negoziazioni per cercare una soluzione alle dispute in corso. Il presidente americano ha dichiarato ottimismo riguardo alla possibilità di avviare un dialogo con l’Iran, avvertendo che, in caso contrario, ci sarebbero conseguenze imprevedibili.

Oggi è il giorno dei nuovi negoziati Usa-Iran a Islamabad, in Pakistan e potrebbe diventare il giorno della pace in Medio Oriente? Il presidente americano Donald Trump si è detto fiducioso che l'Iran negozierà, aggiungendo che altrimenti "si troverà ad affrontare dei problemi mai visti prima". In una telefonata al programma radiofonico conservatore The John Fredericks Show, ha quindi aggiunto: "Spero che raggiungano un accordo giusto e che ricostruiscano il loro Paese". E quando questo accadrà, "non avranno armi nucleari". Di seguito le principali notizie della giornata. "Recupero dell'uranio sarà lungo e difficile" - Il recupero dell'uranio in IRAN sarà ''lungo e difficoltoso''.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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