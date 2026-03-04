Iran la guerra nel Golfo | la diretta di oggi 4 marzo

Oggi, 4 marzo, si svolge il quinto giorno di conflitto nel Golfo, con Stati Uniti e Israele che continuano le operazioni contro l'Iran. La guerra si sta ampliando, coinvolgendo ora tutti i Paesi del Golfo e assumendo una dimensione sempre più regionale. Le tensioni tra le parti sono alte e si registrano scontri in diverse aree della regione.

Quinto giorno della guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, un conflitto che si sta trasformando sempre più in "regionale" coinvolgendo tutti i Paesi del Golfo. La controffensiva di Teheran si sta concentrando soprattutto su Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi, con ambasciate americane e basi militari nel mirino. Nella notte italiana, male tutte le Borse asiatiche. Segui qui la diretta della giornata: Ore 5.50: Qatar, base Usa di al Udeid colpita da un altro missile balistico - Il ministero della Difesa del Qatar ha confermato che due missili balistici sono stati lanciati dall'Iran verso il Paese nelle prime ore di stamattina. Le forze di difesa qatariote sono riuscite a intercettarne uno, mentre il secondo ha colpito la base aerea di Al Udeid. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Iran in guerra, Khamenei morto: la diretta di oggi 1 marzoAli Khamenei è morto, ucciso dalle bombe di Usa e Israele piovute da sabato mattina sull'Iran.

Nuova ondata di attacchi su Teheran, l’Iran minaccia l’Europa: «State fuori dalla guerra». Pasdaran: «Colpiremo i centri economici del Golfo» – La direttaNel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni.

Guerra Iran, la diretta: Israele attacca il Libano, colpiti un hotel e un edificio, 4 morti e feriti. Pasdaran: «Abbiamo controllo dello stretto di Hormuz»Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale, secondo quanto riportato dai media statali. ilgazzettino.it

Guerra Iran, la diretta: Israele attacca il Libano, colpiti un hotel e un edificio. morti e feritiUn attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale, secondo quanto riportato dai media statali. ilmessaggero.it

