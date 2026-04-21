Iran la guerra in diretta | oggi secondo round di colloqui in Pakistan Trump | Senza accordo ripartono le bombe

Oggi si svolge in Pakistan il secondo round di colloqui tra rappresentanti di Washington e Teheran, mentre nelle ultime ore sono proseguiti gli scontri tra Israele e gli Stati Uniti in Iran. Dopo l’attacco di oggi, la tensione nella regione resta alta e le discussioni tra le parti coinvolte continuano senza sosta. La situazione nel paese iraniano si mantiene sotto stretta osservazione da parte della comunità internazionale.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, martedì 21 aprile: è il giorno della verità in Pakistan, dove è in programma il secondo round di negoziati tra Washington e Teheran. Trump: "Senza accordo torneranno le bombe". Ghalibaf: "Non accettiamo negoziati sotto minaccia".🔗 Leggi su Fanpage.it

Iran, Trump: «Rinviamo gli attacchi dopo i colloqui molto buoni degli ultimi giorni»

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